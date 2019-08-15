أول وفود حجاج الضفة تصل لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج



وصلت الدفعة الاولى من حجاج الضفة الغربية اليوم الخميس للضفة المحتلة ، بعد اداء مناسك الحج للعام 2019-2020 وسط استقبال حافل من الاهالي .

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية نائب رئيس بعثة الحج والعمرة حسام أبو الرب أعلن أن أفواج الحجاج من الضفة الغربية بدأت مغادرة مكة المكرمة مساء الثلاثاء ضمن خطة لتفويجهم، إذ ستنطلق 20 حافلة قبيل منتصف الليل تباعًا حتى صباح الجمعة المقبل.

وكان ابو الرب قد اعلن عن نجاح موسم الحج لهذا العام، وأن الحجاج أدّوا المناسك بكل يُسر وسهولة.

وأشار أبو الرب خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البعثة بمكة المكرمة قبل يومين إلى أن بعثة الحج الفلسطينية شهدت حالة وفاة واحدة لحاجة من رفح جنوب قطاع غزة، فيما بقيت 5 حالات تتلقى العلاج في المستشفيات السعودية.

وشكر طواقم البعثات المرافقة والمساندة: سواء الادارية، أو الطبية، أو الاعلامية، أو الأمنية، أو الوعظية والارشادية والتي أدت واجبها على أكمل وجه.

ولفت إلى الوزارة أجرت التنسيقات المطلوبة مع السعودية والأردن لتسهيل مرورهم، وكذلك مع إدارة المعابر الفلسطينية.

ومن المقرر أن يبدأ حجاج قطاع غزة التوجه إلى المدينة المنورة يوم الجمعة المقبل للمكوث ثلاث أيام ثم العودة جوا من مطار المدينة إلى القاهرة ومنها برا إلى غزة عبر معبر رفح البري.