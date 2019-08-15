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تردد قناة العراقيه الرياضيه النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 13:04 - 15 اغسطس 2019
تردد قناة العراقيه الرياضيه تردد قناة العراقيه الرياضيه
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تُعد القناة العراقية الرياضية، من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، بدول الشرق الأوسط وقارة آسيا، ويرجع ذلك لما تقدمه من مباريات وأخبار رياضية تهم عشاق كرة القدم بصفة خاصة والرياضات المختلفة بصفة عامة.

كما ويتم بث مباريات الدوري العراقي الممتاز عبر شاشة تليفزيون العراقية الرياضية، كما يتم نقل بطولة اتحاد غرب آسيا أيضاً من خلالها، وتبث القناة محتواها الرياضي بشكل مجاني على شاشة التليفزيون عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عربسات.

ومن الجدير ذكره، انه تم تأسيس قناة العراقية الرياضية في عام 2005م وبدأت بالبث الأرضي في المدن العراقية الآتية (بغداد، كربلاء، الناصرية، البصرة)، ثم انطلقت بعد ذلك للبث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد احتلت القناة الرياضية العراقية مكاناً لدى متابعي المباريات بالدوري العراقي ومحبي المنتخب العراقي بعد حصولها على حقوق بث مباريات الدوري.

م القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
1 عرب سات 10850 أفقي 27500 3/4
2 عرب سات 11747 أفقي 27500 3/4
3 نايل سات 12563 H 27500 5/6
4 نايل سات 12437 أفقي 27500 5/6
5 نايل سات 12380 أفقي 27500 5/6
6 نايل سات 12188 أفقي 27500 5/6
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