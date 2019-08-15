تردد قناة السودان الجديد 2019

تعد قناة السودان من القنوات السودانية المتميزة على النايلسات والعرب سات كما وتعمل على تقديم العديد من البرامج الهامة والمحتوى المتنوع ، كما وتعتبر من القنوات السودانية الرائدة فى عالم الفضائيات والمحتوى المتنوع من اخبار ودراما وغيرها.

وم الجدير ذكره، ان قناة السودان تأسست عام 1962 وهي قناة رسمية تابعة لحكومة جمهورية السودان وبدأت ببث تجريبي من مدينة الخرطوم وكان البث مقتصر على المدن المحلية داخل السودان أي المدن الكبرى الثلاث: الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري.

كما واستمر البث التجريبي لمدة عام للقناة عبر جهاز صغير كتجربة لاستمرارية القناة في البث وكانت تعرض في الميادين والحدائق الكبرى إلى أن تم التفكير في التوسع وتطوير القناة حيث تم إنشاء استوديو تلفزيون وقاموا بعرض البرامج والأخبار من خلاله حتى وصل الأمر إلى الانتقال للمسرح القومي وبالتعاون مع ألمانيا قامت السودان بإنشاء محطة تلفزيون لها وتم بث البرامج مباشرةً والسهرات المختلفة على قناة السودان.

نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة السودان على النايل سات التردد الجديد ويمكنكم التعرف على تردد القنوات السودانية على جميع الاقمار: