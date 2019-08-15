أسعار الدواجن فى مصر للمستهلك اليوم الخميس 15 أغسطس 2019

تشهد أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، وذلك بسبب وفرة الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

كما ويلجأ كثير من المصريين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض سعرها عن لحوم المواشي، وتعد الدواجن العنصر الغذائي الرئيسي المتواجد بشكل دائم على سفرة طعام المصريين، كما يلجا البعض لتربية الكتاكيت لانخفاض التكلفة والاستفادة من لحومها بعد أن تكون جاهزة للذبح.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 اغسطس 2019:

سعر الدواجن اليوم بين 22 جنيهًا للكيلو من المزرعة

سعر الدواجن للمستهلك ما بين 27 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي يتراوح في المزرعة ما بين 27 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.

سعر البط مسكوفي عمر يوم من 11.50 جنيه إلى 12.00 جنيه.

سعر البط مولارد عمر يوم من 12.50 جنيه إلى13.00 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم مابين 4.75 جنيه إلى5 جنيه.

سعر الكتكوت ساسو عمر يوم بسعر يتراوح مابين 4 جنيه إلى4.25 جنيه.

سعر كرتونه البيض الأبيض من 32.00 جنيه إلى32.50 جنيه.

سعر الكرتونة للبيض الأحمر بسعر يتراوح من 34.00 جنيه إلى 34.50 جنيه.

لحم ساسو سعر الكيلو 36.00 جنيه

لحم امهات سعر الكيلو 20.00 جنيه

بيض بلدي سعر الكرتونه من 35.00 جنيه 35.50 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، ويتراوح سعر فراخ المزارع الأحمر مابين 40 و45 جنيهًا، والأوراك الدواجن البيضاء 33 جنيهًا للكيلو، أما صدور البانيه بـ65 جنيهًا للكيلو.