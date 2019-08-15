نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الثاني فى العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن ظهور نتائج السادس الدور الثاني في اغلب المحافظات وذلك بعد انتهاءها من اعمال التصحيح والمراجعة حيث تم رصد الدرجات وبعد ذلك تم رفع النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

كما وصرحت وزارة التربية، أن نتائج السادس الدور الثاني الجديدة قد ظهرت في الكرخ الأولى والثالثة وديالي وجميع مديريات الرصافة الثلاثة، والننجف وذي قار، والقادسية وصلاح الدين، وواسط واربيل والسليمانية، والأنبار، وكربلاء وميسان، والمثنى.

واوضحت الوزارة ، انه أدي ما يقرب من 3000 طالب وطالبة امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني لعام 2019، والتي تم اعتمادها اليوم من قبل وزارة التربية العراقية من خلال موقع النجاح و ناجح و وزارة التربية العراقية، والتي سترفع نتائجها لجميع المحافظات الجمهورية.

وصرح وزير التربية العراقية ، بأن نسبة نجاح الطلاب للدور الثاني هذا العام مرتفعة للغاية، وهو ما يدل على نجاح النظام الجديد الذي وضعته الوزارة من اجل النهوض بالتعليم، موضحًا أن التأخير في اعلانها جاء بسبب اعمال التدقيق بالتصحيح ومرا جعة الاجابات.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتائي الدور الثاني 2019: