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"إسرائيل" تصادر 13 مليون شيكل من اموال السلطة الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 12:17 - 15 اغسطس 2019
أموال المقاصة أموال المقاصة
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أعلنت مصادر عبرية اليوم الخميس، أن "إسرائيل" قررت مصادرة ما يقارب من 13 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وحسب صحيفة معاريف، ففي أعقاب قرار صد عن المحكمة "الإسرائيلية" في مدينة القدس قررت "إسرائيل" تحويل مبلغ وقدره 12,7 مليون شيكل من وزارة المالية الاسرائيلية لمكتب الأتعاب "الإسرائيلي"، في أعقاب اجراءات تمت لمصادرة أموال من أموال السلطة الفلسطينية بما يتعلق بملفات مقدمه ضد السلطة الفلسطينية .

وحسب الصحيفة، فسيتم توزيع المبلغ المستقطع لصالح قضايا مفتوحه ضد السلطة الفلسطينية من قبل سكان من الضفة المحتلة يحملون الجنسية "الإسرائيلية"، وقامت السلطة الفلسطينية باعتقالهم بسبب  تعاملهم مع "إسرائيل".

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