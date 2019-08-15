نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2019 برقم الجلوس

اعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الاول 2019 في العديد من المحافظات وذلك عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية برقم القيد والجلوس، ويعتبر هذا الموقع هو الموقع الرسمي الوحيد والمعتمد من قبل الوزارة لإعلان نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في ليبيا.

واوضحت الوزارة الليبية، ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة جدا، وبفارق كبير عن العام الماضي، هذا يعني نجاح النظام الجديد الذي وضعته الوزارة الليبية للنهوض بالتعليم، ومن المقرر ان يستقبل جميع الطلاب نتيجتهم ومرفعة مجموع الدرجات التي حصل عليها كل طالب .

وكشفت الوزارة الليبية، عن نسبة النجاح هذا العام 59.1%، ويستطيع جميع الطلاب الان الدخول علي الموقع المخصص للحصول علي النتيجة بكل سهولة اما عن التقدير العام فيمكنك احتسابة بعد وضع الوزارة تقدير المقبول يبدء من 1958 اما عن تقدير الجيد 8607 اما عن تقدير جيد جدا 9142 وبالنسبة لتقدير الممتاز 4480.

كما ونشرت الوزارة، قائمة بأسماء الطلاب الأوائل، الذين حصلوا على نسب نجاح فاقت 97%، وذلك وفق بيان أصدرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” النتائج من هنا .