"مهجة القدس":الأسير سمير طوباسي يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد سمير عبد الفتاح رضى طوباسي (37 عاماً)؛ من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/08/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير سمير طوباسي ولد بتاريخ 15/09/1982م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن هداريم.