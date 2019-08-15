نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية القاهرة والجيزة 2019 برقم الملف

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 للمرحلة الاولى في القاهرة والجيزة، موضحة انها ستظهر خلال الايام القادمة في الاسكندرية والمحافظات الاخرى وان الوزارة قد انتهت من عملية التصحيح وينتظر اولياء الامور رفع النتيجة فقط على موقع الوزارة.

واوضحت الوزارة، انه يبدأ التقديم في رياض الأطفال للمدارس الخاصة، من شهر يونيو قبل المدارس الحكومية بفترة كبيرة، ومدارس الراهبات يبدأ التقديم لها من نهاية شهر ديسمبر خاصة في الإسكندرية، ومن بداية العام يبدأ التقديم للبلاي سكول في العديد من المدارس الخاصة من سن عامين ونصف وحتى أربع أعوام ونصف.

وكشفت العديد من المدارس الخاصة ان موعد التقديم لمرحلة البلاي سكول بدأ من شهر يونيو لفترة محددة، بدأت بعض المدارس الخاصة “الانترناشونال” في العديد من المحافظات بتلقي طلبات التقديم الخاصة بالبابي كلاس والبري سكول الآن.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يجب حضور الطفل للمقابلة الشخصية لإجراء الاختبار الشخصي للقبول، وطباعة جواب الترشح للمدرسة من موقع المديرية على النت وإرفاقه مع الملف، موضحة أنه لا يعتبر قبول الطفل نهائي إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وسداد المصروفات بالكامل.

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