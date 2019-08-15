كم عدد القنوات في تطبيق جوي tv

عدد القنوات التلفزيونية البث المباشر في تطبيق جوي tv فان عدد قنوات تطبيق جوي تي في هي اربعون قناة منها قنوات مشفرة ومنها القنوات المجانية، اما عن عدد القنوات في جهاز رسيفر جوي tv home هوم فان عددها هو مائة وخمسون قناة قناة.

40 قناة تلفزيونية على تطبيق جوي

في حالة وجود أي خلل أو سوء استخدام بذلك على النحو الذي يضر بالشركة أو أحد عملائها أو الإخلال بالآداب العامة أو إساءة استخدامها بأي شکل من الأشكال فإن للشرکة الحق باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان حقوقها بما فيها إيقاف الخدمة کليًا أو جزئيًّا مع تحميل العميل المبالغ الناتجة عن إساءة الاستخدام.

وتكلفة الاتصال الى استعلامات الدليل 905 بريال واحد للمكالمة، وتكلفة الاتصال الى مراكز اتصال المشغلين الاخرين 0.40 هللة للدقيقة.

وتعرفة الاتصال لجميع ارقام النفاذ الثلاثية والرباعية والخماسية هي خمس هللات للدقيقة ما عدا الارقام (19912-1909-19996-1955) فتحتسب بـنصف ريال والرقم (19940) فتحتسب 0.20 هللة تحتسب على الجهة المستقبلة.

سيتم إضافة نسبة الـ 5% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الفاتورة.

جوّي تي ڤي هوم:

تجربة تلفزيونية جديدة مع جوّي تي ڤي هوم توفر لعشاق الرياضة مشاهدة جميع مسابقات كرة القدم السعودية من خلال قنوات دوري بلس، بأحدث التقنيات وأفضل الميزات؛ وكذلك أشهر القنوات والباقات التلفزيونية والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال، بتقنية HD عالية الدقة.

كما تدعم الترجمة والدبلجة باللغة العربية. بالإضافة الى أكثر من 10,000 ڤيديو من أحدث الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية.

أضافت الشركة أنه مع جوّي تي ڤي هوم، يمكنك مشاهدة أشهر وأفضل القنوات والباقات التلفزيونية في مكان واحد وبإمكانك متابعة برامج مختارة تم عرضها سابقاً حتى 7 أيام، ولن تفوتك أي لحظة مهما كنت مشغولاً، مع خاصية الإيقاف والإعادة.

وسيتم إضافة نسبة الـ 5% ضريبة القيمة المضافة على إجمالي الفاتورة.