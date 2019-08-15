نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس في مصر

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن ظهور نتائج تظلمات الثانوية العامة 2019 وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

واوضحت الوزارة في بيان لها، إن التظلمات أقبل عليها عدد كبير من الطلاب هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع مجاميع الطلاب وحصول كثير من الطلاب الملتحقين بالثانوية العامة على درجات مرتفعة ما يؤدي إلى ارتفاع تنسيق الجامعات ، موضحة أن الذين يخشون فوات الكليات العليا بسبب نصف درجة او درجة فيتقدمون بالتظلمات على أمل الحصول عليها، والالتحاق بالكلية التي يحلمون بها.

وكشفت الوزارة عن عدد الكراسات المتظلم عليها من الطلاب هذا العام، حيث بلغ حوالي 268 ألف و 988 كراسة امتحان، في حين أن وزارة التربية والتعليم حصلت حوالي 27 مليون جنيه من هذه التظلمات حتى الآن.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أكثر مادة تقدم الطلاب بالتظلمات عليها هي مادة اللغة العربية، حيث بلغ عدد تظلمات مادة اللغة العربية حوالي 50 ألف تظلم، في حين أن أقل تظلم كان في مادة التاريخ بإجمالي 5238 تظلم، وفي الفيزياء تقدم 40 ألف و55 طالب وطالبة بتظلم على الامتحان، وفي الأحياء 31 ألف و 563 تظلم، وفي الرياضة 15 ألف و 198 تظلم.

ومن الجدير ذكره، ان الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2019 بدءً من يوم 16 يوليو 2019 واستمر تقديم التظلمات لمدة شهر، وسيغلق الباب يوم 16 أغسطس 2019.

نتيجة تظلمات ثانوية عامة 2019 برقم الجلوس من هنا