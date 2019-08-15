ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الضفة المحتلة يدخلون اليوم 15 أغسطس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من جنين/ الأسير سمير عبد الفتاح رضى الطوباسي (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون الصهيونية، بتهمة محاولة تنفيذ عملية استشهادية والانتماء إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

والأسير أحمد ناجى طاهر كفاية (40 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سعيد موسى ذيب اشتية (35 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير صالح سليمان مصطفى عطا (47 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاما داخل السجون.

الأسير فراس خالد محمد تيم (38 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير نايف موسى محمد المشني (34 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.