"اسرائيل" تدرس منع دخول نائبتين مسلمتين من الحزب الديمقراطي غدا

ذكرت صحيفة يديعوت بأن "اسرائيل" ستحاول منع دخول النائبتين عن الحزب الديمقراطي الامريكي غدا الجمعة من دخول "اسرائيل".

وقالت يديعوت ان النائبتين "رشيده طليب" و"إلهان عمر" يريدان الوصول "لإسرائيل" لزيارة الضفة الغربية وبيت لحم والخليل ومنطقة الجدار الفاصل ودخول المسجد الأقصى.

وبينت يديعوت ان "اسرائيل" تخشى ان تقوم النائبتين من اعمال وتصريحات استفزازية ضد "اسرائيل" ، ولكن لتلك اللحظة لا زالت "اسرائيل" موافقة علي دخولهن "لإسرائيل".

وقالت يديعوت ان السلطات "الاسرائيلية" يبدو انها لن تستطيع الغاء زيارتهن لعدم احراج "اسرائيل" اما الحزب الديمقراطي.