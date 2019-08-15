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اصابات خلال اقتحام الاحتلال لبيت كاحل شمال الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:08 - 15 اغسطس 2019
مواجهات مع الاحتلال مواجهات مع الاحتلال
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اصيب مواطنون بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي اطلقه جيش الاحتلال خلال اقتحامه لبلدة بيت كاحل شمال الخليل فجر اليوم الخميس.

وذكرت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، حيث قام الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة وردت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ورجحت المصادر ان تقوم قوات الاحتلال بمداهمة منزل لعائلة عصافرة، تم اتهام اثنين من افرادها بقتل جندي اسرائيلي قبل اكثر من ١٠ ايام.

واشارت المصادر الى ان عددا من المواطنين قد تجمعوا امام منازل عصافرة، المهددة بالهدم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد هدد بهدم منازل عصافرة المتهمين بقتل الجندي.

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