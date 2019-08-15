مرشح للرئاسة الأمريكية يُعري "اسرائيل" بشأن المساعدات المقدمة لها

اقترح السيناتور بيرني ساندرز(مستقل عن ولاية فيرمونت) الاستفادة من مليارات الدولارات، التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل كمساعدات، لدفع تل أبيب إلى تغيير سياستها.

وقال ساندرز، وهو من أشد المنتقدين لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إن النفوذ يمكن أن يستخدم لتغيير السياسات الإسرائيلية، وصياغة حل للصراع العربي- الإسرائيلي.

وأضاف ساندرز، الذي يسعى للوصول إلى البيت الأبيض، أن هدف الولايات المتحدة يجب أن يكون جمع الناس في المنطقة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لخلق نوع من السلام العملي، الذي يعمل من أجل الطرفين، وليس طرفا واحدا.

وأوضح المرشح الرئاسي في تجمع انتخابي بقاعة بلدية بولاية نيوهامبشاير، أن حكومة الولايات المتحدة تقدم مبالغ كبيرة لإسرائيل مؤكداً أنه يمكن الاستفادة من هذه الأموال لإنهاء بعض العنصرية، التي يمكن رؤيتها في إسرائيل.

ولم توضح إدارة الحملة الانتخابية لساندرز مقدار الأموال، التي ستحاول الاستفادة منها للضغط على إسرائيل، ولم توضح، ايضاً، السياسات المحددة، التي تريد وقفها.

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقاً في عام 2016، يتضمن إرسال 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية للكيان المحتل على مدار 10 أعوام، وهي أكبر حزمة مساعدات في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتقد ناشطون أمريكيون الاتفاقية، وقالوا إن أموال دافعي الضرائب، لا ينبغي أن تساعد في تمويل احتلال إسرائيل للضفة الغربية أو الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتحدث ساندرز لأول مرة عن قضية المساعدات الأمريكية المالية لإسرائيل في يوليو/ تموز الماضي على منصة “بود أنقذوا أمريكا” إذ قال إن نتنياهو يقود حكومة يمينية متطرفة ذات توجهات عنصرية كثيرة”.

ورغم ذلك، أكد ساندرز، وهو يهودي، للناخبين أن موقفه لا يجعله معادياً لإسرائيل وأن انتقاد الحكومة الإسرائيلية لا يعتبر معادياً للسامية.

وقال: “كل ما قلته في هذا الشأن هو أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يجب أن تكون نزيهة، هذا كل شيء، لإسرائيل كل الحق في العيش بسلام وأمن، وكذلك الشعب الفلسطيني”.