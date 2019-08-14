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غانتس يهدد السنوار وقادة المقاومة ويبدي استعداده لتهدئة طويلة مع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:03 - 14 اغسطس 2019
السنوار السنوار
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حذر زعيم حزب أزرق أبيض "بيني غانتس" رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى من القيام بأي عمل ضد "إسرائيل"، مبدياً استعداده للاتفاق على تهدئة طويلة الأجل.

وقال غانتس في تصريحات صحفية اوردتها صحيفة يديعوت احرونوت العبرية "يجب أن يتذكر السنوار من قبله، أنه كان هناك واحد اسمه أحمد الجعبري، والذي توجه بسيارته من نقطة (أ) إلى نقطة (ب) ولم يصل أبدا، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى".

وابدى غانتس "استعداده حال فاز في الانتخابات المقبلة الاستجابة إلى تهدئة طويلة الأجل بالكامل وفق شرطين: الأول الهدوء التام بدون بالونات ولا طائرات ورقية ولا صواريخ، والثاني: إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم".

وكان يحيى السنوار رئيس حماس في غزة وجه تهديداً شديد اللهجة إلى قادة الاحتلال الإسرائيلي، متوعداً بكسر الجيش الإسرائيلي على تخوم غزة، ودك البلدات الإسرائيلية بآلاف الصواريخ.

 

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