السنوار: الاجنحة العسكرية تطور عملها ليل نهار وتراكم قوتها لإنجاز هدف التحرير

كشف يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة ان جميع الاجنحة العسكرية تطور عملها ليل نهار وتراكم قوتها من اجل انجاز هدف التحرير والعودة.

وأوضح السنوار خلال زيارته لعائلة الدحدوح اليوم الاربعاء، عن اجتماع عقد على مستوى عالٍ جمع قادة من المكتب السياسي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبحضور قيادة كتائب القسام وسرايا القدس قبل أيام.

واشار إلى ان الاجتماع استمر لـ 6 ساعات "وناقش الحضور بكل حب واخوة تفاصيل مشروع المقاومة والتحضير للعودة والتحرير وصد العدوان الاسرائيلي".

وقال "كذلك بحث الاجتماع تطور العمل الوطني ومسيرات العودة وكسر الحصار، وغرفة العمليات المشتركة".