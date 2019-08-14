الحرس الثوري الإيراني: حزب الله قادر على القضاء على "إسرائيل" لوحده

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "حزب الله" اللبناي إن حزب الله قادر على القضاء على إسرائيل وحده في اي حرب محتملة، وذلك بعد الخبرات والقدرات التي اكتسبها جراء الاحداث في سوريا.

وأضاف سلامي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، منطق نسيه الشعب الإيراني وأزاله من ذهنه، منوها إلى أن: "كل ما يتفوه به العدو هو وصفة لأجل أن يلحق الهزيمة بنا".

وأوضح قائد الحرس الثوري أن: "التفاوض خدعة وليس طريقا للحل، والعدو يزيد من الضغوط والمطالب خلال الحوار ويسعى إلى فرض الاستسلام علينا".

وأوضح سلامي أن سياسية العدو الإسرائيلي والامريكي في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني".

وأضاف "العدو الإسرائيلي والأمريكي كان يريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة".