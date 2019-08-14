الاحتلال يجري مناورة عسكرية كبرى في الجليل بالتزامن مع تهديدات حزب الله

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الاربعاء، تدريبات عسكرية مكثفة في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الاسفل.

ومن المقرر ان يتخلل التدريب حركة نشطة للآليات العسكرية في منطقتي التدريب، على أن ينتهي التدريب يوم غد الخميس، وتأتي التدريبات لفحص جهوزية القوات الإسرائيلية وقت الطوارئ، وفقاً للناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار هنا إلى ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في حزب الله اللبناني، النائب محمد رعد، اكد قبل ايام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن حرب جديدة على لبنان، مشدداً على أن المقاومة اللبنانية في أعلى جهوزيتها لصّد أي عدوان محتمل قد تشنه "إسرائيل".

وقال النائب في حزب الله رعد، لمصادر إعلامية لبنانية، : "إن جيش الاحتلال يُحضر نفسه لشن حرب عسكرية على لبنان"، مضيفاً بأن المقاومة اللبنانية جاهزة لمواجهة الاحتلال في أي معركة محتملة، وبكل قوة.

كما أكد، بأن المقاومة أتمت كافة التحضيرات العسكرية والميدانية لصَد أي هجوم "إسرائيلي" على لبنان، مشدداً على أنَّ الحرب المقبلة مع "إسرائيل"، ستطال كافة مناطق الأراضي المحتلة، ولم تقتصر على منطقة محددة كما سابقتها من الحروب، ما يعني بأن الكيان المحتل سيكون شبه مدينة أشباح.

وذكر النائب رعد، بأن لبنان بدأت الدخول في مرحلة الانتصارات، ومعركتنا مع الاحتلال هي معركة دفاع عن الأمة العربية والإسلامية ضد المستعمر "الإسرائيلي".