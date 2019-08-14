تردد قناة الرياضية العراقية الجديد على النايل سات hd

تُعد القناة العراقية الرياضية، من أهم القنوات الرياضية الموجودة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، بدول الشرق الأوسط وقارة آسيا، ويرجع ذلك لما تقدمه من مباريات وأخبار رياضية تهم عشاق كرة القدم بصفة خاصة والرياضات المختلفة بصفة عامة.

كما ويتم بث مباريات الدوري العراقي الممتاز عبر شاشة تليفزيون العراقية الرياضية، كما يتم نقل بطولة اتحاد غرب آسيا أيضاً من خلالها، وتبث القناة محتواها الرياضي بشكل مجاني على شاشة التليفزيون عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عربسات.

ومن الجدير ذكره، انه تم تأسيس قناة العراقية الرياضية في عام 2005م وبدأت بالبث الأرضي في المدن العراقية الآتية (بغداد، كربلاء، الناصرية، البصرة)، ثم انطلقت بعد ذلك للبث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد احتلت القناة الرياضية العراقية مكاناً لدى متابعي المباريات بالدوري العراقي ومحبي المنتخب العراقي بعد حصولها على حقوق بث مباريات الدوري.

تردد قناة العراقية الرياضية iraqiya sports: