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تردد قناة الاردن الرياضية hd 2019 التردد الجديد

  • فلسطين اليوم
  • 14:50 - 14 اغسطس 2019
الاردن الاردن
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تعد قناة الاردن الرياضية، واحدة من أشهر القنوات الرياضية العربية المفتوحة على الفضائيات بدون تشفير أو تقطيع، فتتميز بعرض كل جديد في عالم الرياضة المحلية والعربية والعالمية.

كما وتتنوع القناه في محتواها لجذب الملايين من المشاهدين، فلا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تهتم بالرياضيات المختلفة، وتعرض برامج متميزة واستديوهات تحليلية لمختلف البطولات والأحداث الرياضية، كما وتحرص على تقديم محتوى رياضى متميز للمواطن العربى والأردني.

وتعمل القناة على مختلف الأقمار الصناعية، طوال ساعات اليوم فعلى مدار 24 ساعة، ويهدف فريق العمل في قناة الاردن الرياضية على بث برامج رياضية متنوعة وشيقة ومضمون ترفيهي مفضل للمواطن العربي الأردني.

تردد قناة الاردن الرياضية hd:

القمر الصناعي التردد والقطبية الترميز معامل التصحيح
نايل سات 10930H 27500  5/6
نايل سات 12398V 27500  5/6
عرب سات  12054  عمودى 27500  5/6
الهوت بيرد    12398 افقي 27500  5/6
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