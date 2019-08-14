تردد قناة الاردن الرياضية hd 2019 التردد الجديد

تعد قناة الاردن الرياضية، واحدة من أشهر القنوات الرياضية العربية المفتوحة على الفضائيات بدون تشفير أو تقطيع، فتتميز بعرض كل جديد في عالم الرياضة المحلية والعربية والعالمية.

كما وتتنوع القناه في محتواها لجذب الملايين من المشاهدين، فلا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تهتم بالرياضيات المختلفة، وتعرض برامج متميزة واستديوهات تحليلية لمختلف البطولات والأحداث الرياضية، كما وتحرص على تقديم محتوى رياضى متميز للمواطن العربى والأردني.

وتعمل القناة على مختلف الأقمار الصناعية، طوال ساعات اليوم فعلى مدار 24 ساعة، ويهدف فريق العمل في قناة الاردن الرياضية على بث برامج رياضية متنوعة وشيقة ومضمون ترفيهي مفضل للمواطن العربي الأردني.

تردد قناة الاردن الرياضية hd: