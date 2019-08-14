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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:52 - 14 اغسطس 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة من الاحتلال داهمت منزل الأسير المقعد جراح ناصر واعتقلت نجله خليل (20 عاما) بعد التهجم على أفراد اسرته وضربهم وتفتيش المنزل، علما بأن الاحتلال اعتقل قبل يومين والده المقعد جراح وشقيقه عصام.
ومن سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال يزن، ولؤي الرجبي من منزليهما في حي بطن الهوى في البلدة، بعد تقديم مستوطن شكاوى ضدهما بحجة تعديهما عليه.

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