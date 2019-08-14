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تردد قناه البحرين الرياضية الناقلة لمباراة العراق والبحرين

  • فلسطين اليوم
  • 14:25 - 14 اغسطس 2019
تردد قناه البحرين الرياضية الناقلة لمباراة العراق والبحرين تردد قناه البحرين الرياضية الناقلة لمباراة العراق والبحرين
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يستقبل ملعب كربلاء العراقي، اليوم الاربعاء، كل من الفريق العراقي والفريق البحريني، في مباراة تجمعهم في نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا 2019 .

تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، و 7:30بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت جرينتش، وذلك على قنوات الرياضية العراقية والكويت الرياضية والأردن الرياضية والبحرين الرياضية.

وتعمل قناة البحرين الرياضية على نقل العديد من الأحداث الرياضية العربية والخليجية والبحرينية والعالمية وتعمل على نقل مباريات المنتخب البحريني لكرة القدم ونعمل الآن على تقديم التردد الجديد.

كما وتقدم القناة العديد من البرامج الرياضية ومنها اخبار اللاعبين وبرامج ترصد وتحلل الملاعب واخبار الاندية والمنتخبات كافة على المستوى المحلى والعالمى بالاضافة الى النقل المباشر لجميع الأحداث.

تردد قناة البحرين الرياضية:

اسم القناة تردد القناة القمر الاستقطاب معدل الترميز
قناة البحرين الرياضية 1 11641 نايل سات أفقي 27500
قناة البحرين الرياضية 1 12226 عربسات أفقي 27500
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