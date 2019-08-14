موعد مباراة العراق والبحرين اليوم في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا 2019

يستقبل ملعب كربلاء العراقي، اليوم الاربعاء، كل من الفريق العراقي والفريق البحريني، في مباراة تجمعهم في نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا 2019 .

تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، و 7:30بتوقيت القاهرة، و5:30 بتوقيت جرينتش، وذلك على قنوات الرياضية العراقية والكويت الرياضية والأردن الرياضية والبحرين الرياضية.

تصدر المنتخب العراقي للمجموعة الأولى بعشر نقاط والتي ضمت فلسطين واليمن ولبنان وسوريا، فيما جاء المنتخب البحريني في صدارة المجموعة الثانية بسبع نقاط في مجموعة ضمت الأردن والكويت والسعودية.

وقد حجز المنتخب العراقي مقعده في نهائي غرب آسيا، بعدما تربع على عرش صدارة المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات، سوريا وفلسطين ولبنان واليمن برصيد 10 نقاط.

كما ويعد المنتخب الإيراني هو أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب بطولة غرب آسيا برصيد 4 مراتب بينما توجت منتخبات العراق والكويت وسوريا وقطر بلقب الدورة مرة واحدة فقط لكل منهم.

وكانت آخر مواجهة بين العراق والبحرين في بطولة خليجي23 التي أقيمت في الكويت، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في دور المجموعات.