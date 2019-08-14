موعد مباراة السوبر وليفربول كأس السوبر الأوروبي 2019

يستعد فريقا ليفربول وتشيلسي الإنجليزي، اليوم الاربعاء، لمباراة في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2019، وذلك على ملعب فودافون بارك بمدينة أسطنبول التركية.

كما وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت جرينتش، وذلك على قناة beIN SPORTS HD 1 و DAZN 1 HD، وذلك بواسطة المعلق التونسي عصام الشوالي.

واوضح نادي ليفربول انه يشارك في مباراة كأس السوبر الأوروبي، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وأوريجي دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضي.

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو إعتلاء منصة التتويج من جديد، بعد خسارة بطولة "الدرع الخيرية" أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الحالي في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على نورويتش سيتي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

و يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره وذلك بالحصول على بطولة كأس السوبر الاوروبي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في بداية مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام مانشستر يونايتد برباعية يوم الأحد الماضي.

كما وتأثر أداء تشيلسي في ظهوره الأول بمسابقة الدوري الإنجليزي برحيل لاعبه البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد الإسباني، بجانب عدم تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، في ظل عقوبة حظر إبرام تعاقدات لمدة فترتي انتقالات ما تسبب في عدم إبرام صفقات هذا الصيف إلا تحويل عقد ماثيو كوفاسيتش لشراء نهائي بالإضافة لصفقة الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند الألماني التي حسمت في يناير الماضي.