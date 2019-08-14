نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الثاني 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن نتائج الصف السادس الابتدائي2019 ، عبر موقع الوزارة العراقية ، وذلك بعد حالة من الترقب التي سيطرت على جميع الطلاب والطالبات بمحافظات العراق.

واوضحت الوزارة، انه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام علي النتائج السادس عن طريق الدخول الي موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط، واتباع الخطوات التالية: البحث علي كلمة نتائج الدور الثاني، وكتابة اسمك والرقم التسجيلي الخاص بك، وفي النهاية الضغط علي كلمة عرض النتيجة، بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

واشار وزير التربية والتعليم العراقي، الى بأن نسبة نجاح الطلاب للدور الثاني هذا العام مرتفعة للغاية، موضحًا أن التأخير في اعلانها جاء بسبب اعمال التدقيق بالتصحيح ومراجعة الاجابات.

ومن الجدير ذكره، ان عدد الطلاب التي تقدموا للامتحانات من جميع المحافظات العراقية، عددهم 3000 طالب وطالبة بينما نجح منهم 2500 طالب وطالبة.

ونوهت الوزارة، أن جميع عمليات تصحيح الأوراق قد تم الإفراغ والانتهاء منها ولم يتبقى سوى عمليات الرفع الإلكتروني على المواقع الخاصة والتي يحصل على حقوقها تلك المواقع مثل “معاك يا وطن – السومرية نيوز – ناجح – النجاح – نتائجنا – ملازمنا”. رابط مباشر لكل النتائج الآن