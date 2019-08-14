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طريقة تسجيل دخول سناب شات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:35 - 14 اغسطس 2019
طريقة تسجيل دخول سناب شات 2019 طريقة تسجيل دخول سناب شات 2019
جوال
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أسهل طريقة لتسجيل الدخول إلى سناب شات هي الدخول على هذا الرابط ( وإدخال بيانات اعتمادك لتسجيل الدخول كيفية التسجيل في سناب شات9

لتسجيل حساب ضمن برنامج السناب شات على الجهاز الخلوي يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • تنزيل تطبيق سناب شات من متجر اندرويد أو أب ستور.
  • فتح تطبيق السناب شات.
  • الضغط على خيار "إنشاء جديد" لعمل حساب جديد.
  • القيام بتسجيل اسمك وتاريخ الميلاد.
  • إنشاء اسم متستخدم مع العلم أنه لا يمكن القيام بتعديل هذا الاسم لاحقاً.
  • سيتم اظهار اسمك وبريدك الالكتروني بينما اسم المستخدم لن يكون ظاهراً.
  • إنشاء كلمة مرور يسهل حفظها للقيام بالدخول من خلالها للحساب مستقبلاً.
  • إدخال بريد إلكتروني فعال وقيد الاستخدام.
  • كتابة رقم الهاتف الشخصي والتأكيد عليه لأن سيحتاج لتأكيد هذه الخطوة احتياطاً للظروف الطارئة مثل حجب خدمات التطبيق عنه وإعادة تفعيله من خلال رسالة نصية تُرسل إلى رقم الهاتف.
  • بالإمكان بعد تلك الخطوات أن يُستخدم السناب شات بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ملاحظة: اسم المستخدم ليس بالضروري ان يكون اسم الشخص نفسه.الدخول الى السناب شات من هنا
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