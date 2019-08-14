طريقة تسجيل دخول سناب شات 2019

أسهل طريقة لتسجيل الدخول إلى سناب شات هي الدخول على هذا الرابط ( وإدخال بيانات اعتمادك لتسجيل الدخول كيفية التسجيل في سناب شات9
لتسجيل حساب ضمن برنامج السناب شات على الجهاز الخلوي يمكن اتباع الخطوات التالية:
- تنزيل تطبيق سناب شات من متجر اندرويد أو أب ستور.
- فتح تطبيق السناب شات.
- الضغط على خيار "إنشاء جديد" لعمل حساب جديد.
- القيام بتسجيل اسمك وتاريخ الميلاد.
- إنشاء اسم متستخدم مع العلم أنه لا يمكن القيام بتعديل هذا الاسم لاحقاً.
- سيتم اظهار اسمك وبريدك الالكتروني بينما اسم المستخدم لن يكون ظاهراً.
- إنشاء كلمة مرور يسهل حفظها للقيام بالدخول من خلالها للحساب مستقبلاً.
- إدخال بريد إلكتروني فعال وقيد الاستخدام.
- كتابة رقم الهاتف الشخصي والتأكيد عليه لأن سيحتاج لتأكيد هذه الخطوة احتياطاً للظروف الطارئة مثل حجب خدمات التطبيق عنه وإعادة تفعيله من خلال رسالة نصية تُرسل إلى رقم الهاتف.
- بالإمكان بعد تلك الخطوات أن يُستخدم السناب شات بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ملاحظة: اسم المستخدم ليس بالضروري ان يكون اسم الشخص نفسه.الدخول الى السناب شات من هنا