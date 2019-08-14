والد الجندي هدار غولدن: أريد حلًا فوريًا من الحكومة لعودة ابني من غزة

وجه والد الجندي هدار غولدين، الذي تحتجزه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، سيمحا غولدين، انتقادًا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالتخلي عن الجنود في ساحة المعركة.

وقال غولدين بحسب موقع "مفزاك العبري": "قتل ابني هدار من لواء جفعاتي منذ 5 سنوات من قبل حماس. لم أكن أتخيل أنني سأكون أبًا لجندي أسير، لكنني سأواصل هذا الجهد مع عائلتي لاستعادة ابني".

وأضاف: "نحن في عائلة غولدين نقوم بالاحتجاجات، وهذا لا يعني بأننا نفرض مواقف تخلت عنها الحكومة الإسرائيلية، ولكننا سنواصل علي الساحة الدولية وفي الساحة السياسية والقانونية وفي الساحة الاقتصادية لاستعادة ابننا، وكل ذلك بسبب الخوف الذي تغلغل عميقًا بين صانعي السياسة الاسرائيلية بعد 40 عامًا من التعامل مع عمليات الاختطاف. الخوف الذي أدى إلى التخلي عن الجنود في ساحة المعركة".

وتابع: "أسر الجنود ليس مصيرًا. يمكن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين دون إطلاق سراح منفذي عمليات، نحن بحاجة إلى تغيير المعادلة التي تأسر بها حماس الجنود".

وتابع: "نحن نحتاج إلى سياسة، نحتاج إلى حل سياسي، أي حل دائم للوضع في غزة، يجب أن يعتمد دون قيد أو شرط على عودة الأسرى الإسرائيليين لأغراض إنسانية من اجل عودة أورون شاول وأبرا مينجستو وهشام السيد وهذا حق انساني، تحاول حماس كسر عزيمتنا ولكن يجب على الحكومة أن تظهر لها عكس ذلك. حان الوقت للتوقف عن الخوف".