صحيفة تكشف موعد دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة

كشفت صحيفة "الأخبار اللبناني موعد إدخال الدفعة الجديدة من أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، أن حكومة الاحتلال وعدت بالسماح بإدخال الأموال لـ60 ألف أسرة فلسطينية فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، قبيل نهاية الشهر الجاري.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر المقبل، عاد الفلسطينيون إلى الضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإشعال حدود القطاع بالبالونات الحارقة، بهدف حمل العدو على التسريع في إدخال الأموال القطرية لمصلحة العائلات الفقيرة في غزة، كما تقول الصحيفة.