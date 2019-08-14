موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الاضحى 1440

اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي حيث ستبدأ الاجازة من نهاية دوام يوم الخميس القادم، الموافق السابع من ذو الحجة، على أن تستأنف صبيحة يوم الأحد، الموافق السابع عشر من ذي الحجة .

ومن الجدير ذكره، ان اليوم الجمعة، بدأ أول أيام شهر ذي الحجة كما ويكون يوم الجمعة والسبت أيام إجازة رسمية للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، كما ويرغب الكثير من المواطنين في إتمام بعض المعاملات المالية الخاصة بهم من خلال سحب بعض الأموال من حساباتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

لما يلزم من مصاريف للأضحية ولوازم العيد كما وبدأت البنوك في صرف الرواتب والضمان الإجتماعي خلال الأيام الماضية والبعض لم يتحصل على راتبه بعد.