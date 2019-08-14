موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة للاسر الفقيرة

أوضح الديك في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة بذلت كافة الجهود من أجل صرف مخصصات الشؤون مع رواتب السلطة قبل عيد الأضحى لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأضاف: "لم تتمكن وزارة المالية من توفير دفعات الشؤون، لذلك تم تأجيل الصرف إلى الثلث الأخير من الشهر الجاري".

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت الاثنين الماضي، عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة بالتزامن مع رواتب الموظفين التي ستصرف يوم غدٍ الأحد.

يشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين في الضفة وغزة من برنامج الشؤون الاجتماعية إلى نحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا، وفق الوزارة.

وتعتبر هذه الدفعة من المخصصات الأولى للعام 2019 بتأخر نحو أربعة أشهر، إذ من المفترض أن تتلقى الأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر دفعة مالية.