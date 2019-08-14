محمد صلاح في اسطنبول

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فور وصوله إلى مدينة إسطنبول التي تستضيف مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي الأربعاء.



ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "مرحبا تركيا".



ويسعى صلاح ورفاقه للتتويج باللقب الأوروبي لإضافته للقب الغالي الذي حققه "الريدز" نهاية الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، قائمة أغلى اللاعبين الأجانب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لموسم 2019-2020.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، فإن القيمة السوقية لصلاح، تصل إلى 150 مليون يورو، وهو ما يجعله حاليا أغلى لاعب أجنبي في الدوري الإنجليزي.