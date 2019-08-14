وصول عشرات المهاجرين الاسرائيليين من امريكا الشمالية الى الاراضي المحتلة

وصل 242 مُهاجرًا مُحتلًا صباح الأربعاء من أمريكا الشمالية إلى الكيان الإسرائيلي عبر مطار بن غوريون.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي يوآف غالانت شارك في استقبال المُهاجرين الجدد، ونُظمّت لهم مراسم استقبال بمجرد خروجهم من الطائرة.

ووصل المُحتلون الجدد في رحلة خاصة لمنظمة " نيفيش بنيفيش" (منظمة غير ربحية تروج وتشجع وتسهل الهجرة اليهودية من أمريكا الشمالية و‌المملكة المتحدة) بالتعاون مع وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، والوكالة اليهودية لأجل "إسرائيل"، والصندوق القومي اليهودي.

ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي على المُهاجرين اليهود في التهام المزيد من الأرض الفلسطينية، وتعويض فرق الزيادة الطبيعية في المواليد التي تكون دائمًا لصالح الفلسطينيين.

وتراجعت أعداد اليهود المُهاجرين لاحتلال فلسطين خلال السنوات الماضية بسبب التوترات الأمنية التي عاشتها المنطقة، والأوضاع غير المستقرة في الكيان الإسرائيلي.