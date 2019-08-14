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مقتل 7 أشخاص وتشريد الآلاف بسبب السيول في السودان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:15 - 14 اغسطس 2019
السودان السودان
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تسببت الأمطار الغزيرة في السودان بسيول وفيضانات أدت الى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في جنوب البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت الوكالة "لقي سبعة مدنيين حتفهم وجُرح اثنان وتأثرت 10 قرى بالأمطار والفيضانات في ولاية الجزيرة".

وأدى الهطول المستمر للأمطار منذ أيام إلى تضرر مئات المنازل في العاصمة الخرطوم وانهيار بعضها.

وقتل ستة أشخاص على الأقل في الأسبوع الماضي في الجزيرة والمنطقة الغربية من دارفور حيث تأثر الآلاف من السكان بالفيضانات.

وكانت الأمطار قد بدأت في الهطول بغزارة على مناطق عدة في السودان منذ يوم الجمعة الماضي وأعاقت حركة المواطنين والسيارات تسببت في إغلاق الشوارع.

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