تغريم مانشستر سيتي بسبب مخالة لوائح الانتقالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تغريم نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا 370 ألف فرنك سويسري (380 ألف دولار) بسبب مخالفة لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما.

ورغم هذه العقوبة لم يتعرض سيتي لعقوبة حرمانه من قيد اللاعبين الجدد.



وكان تشيلسي، منافس سيتي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام واحد إضافة إلى تغريمه 600 ألف فرنك سويسري في فبراير/شباط الماضي بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين أقل من 18 عاما.



ويخضع سيتي لتحقيقات أخرى من الفيفا والاتحاد الأوروبي (اليويفا) فيما يتعلق باللعب النظيف المالي.



وقال الفيفا في بيان اليوم، إن لجنة الانضباط أخذت في اعتبارها أن سيتي "أقر بالمسؤولية".