القناة 13: اجتماع سري بين عباس ووفد إسرائيلي في رام الله

كشفت القناة 13 العبرية عن اجتماع سري عقده وفد من حزب "المعسكر الديمقراطي" الإسرائيلي، الاثنين، مع رئيس السلطة محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت القناة إلى أن الاجتماع تم بموافقة "إيهود باراك" زعيم الحزب، وضم الوفد عضو الكنيست عيساوي فريج، وعضو الكنيست نوا روثمان حفيدة رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين.

ونقلت القناة أن عباس قال خلال اللقاء إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض عدة مرات مقابلته، ويأمل أن توافق الحكومة الجديدة التي ستتشكل في "إسرائيل" في التحدث والتفاوض معه".

ووفقا لعباس فقد "اعترض نتنياهو عدة مرات على تشكيل حكومة وحدة مع حماس والمصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه سرعان ما دفع ملايين الدولارات لحماس".

وحسب القناة فإنه خلال الاجتماع طلبت "روثمان" من عباس اتخاذ خطوات لإطلاق سراح المواطن الإسرائيلي "أفيرا منغستو" الموجود في الأسر لدى حماس في غزة وعباس وعد بالمساعدة.