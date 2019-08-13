نقل أسير من نفحة إلى مستشفى سوروكا بشكل مفاجئ

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير مصطفى البنا 30 عاماً من مخيم جباليا في قطاع غزة من سجن نفحة الصحراوي إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي بشكل مفاجئ بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير البنا قد فقد الوعي وسقط مغشيا عليه داخل السجن، حيث يعاني من أمراض في الكلى والكبد، ويتعرض منذ أكثر من عام لإهمال متعمد لحالته الطبية من إدارة السجون.

واعتقل الأسير مصطفى البنا لدى الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8 / 4 / 2018 عند السياج الفاصل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة، ويقضي حكما بالسجن 44 شهرا.