حرب مشتعلة بين جمهور الزمالك ورئيس النادي عبر مواقع التواصل

يواصل جمهور نادي الزمالك المصري في مهاجمة رئيس النادي مرتضى منصور حيث تطور الهجوم بينهم ليصل إلى عائلة رئيس النادي وخاصة نجله أمير.

حيث دشن جماهير الزمالك هشتاغ #الفاشل_امير_مرتضي لدفاعه المستميت عن خروج مدرب نادي الزمالك الأرجنتيني رامون دياز، حيث أكد أن إدارة النادي لم تشعر بالراحة والحماس بين لاعبي كرة القدم خلال تواجد المدرب دياز لذلك يسعى المشرف العام على قطاع الكرة في النادي للتعاقد مع مدير فني جديد.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف عن أن نجليه أمير مرتضي، المشرف العام على قطاع الكرة، وأحمد عضو مجلس الادارة السابق، عقدا أكثر من جلسة مع 6 مدربين من جنسيات مختلفة لتولى القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار رئيس الزمالك الى أن نجليه قاما بالسفر الى كل من دول: فرنسا – ايطاليا – المانيا – صربيا – البرتغال – بلجيكا ، لعقد سلسلة من الجلسات مع المديرين الفنيين المرشحين لقيادة الفريق، وتم تسجيل جميع الجلسات معهم لدراستها بدقة.

ووجه رئيس الزمالك، الدعوة لنجوم الكرة بالزمالك، للحضور في مكتبه الثلاثاء المقبل بمقر النادي الأبيض، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، من أجل المشاركة في اختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، بحضور مجلس الادارة كاملا.

إلا ان تحركات أبناء مرتضى منصور واجهها مشجعي القلعة البيضاء بالسخرية والشتيمة متهمين عائلة منصور بالفشل.

حيث علق أحد النشطاء بالقول: "الغبي هو ابوه مش مقتنعين ان نجاح المدير الفني هو نجاح ليهم بس عاوزين ينسبو النجاح الفني ليهم يعنى الفرقة كسبت يبقى بسبب مرتضي وابنه طب والمدير الفني؟ لا بسبب مرتضي وابنه بس".

فيما علق أخر بالقول: "لما اجي اقيم اي واحد هبص لل cv بتاعه وشغله وانجازاته والاماكن اللي اشتغل فيها، لكن لما واحد يقيم المدرب ويقول اصل ده ما استريحتش معاه وده حسيت معاه بحماس ده يبقي اسمه ايه؟ اصل انا مش رايح اخطب مثلا وعامل قعدة علشان اقول ده ارتحت معاه فيه معايير تحكم مش إحساس".

وغرد أخر بالقول: "لا بديل عن دياز يا مرتضى لو هتجيب مدرب واقع مكنش فى داعى تجيب صفقات بملايين دياز هو النموذج الانسب والاقوى وده الاهم عشان يتحكم ف الصفقات القوية دى ويبقى موسم تاريخى ان شاء الله".

وكتب أخر: "هو امير مرتضي متحمس للمدرب الصربي ع اساس ايه ؟؟ وايه يعني متحمس ؟؟ هل ده سبب منطقي للتعاقد معاه ؟؟ أكاد أجزم اني لو سألت ميرو عن سبب حماسه للمدرب مش هيعرف اصلا .. وبعدين هو ليه اصلا امير يختار المدرب".











