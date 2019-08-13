تحديد موعد عودة الحجاج إلى فلسطين

حدد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس بعثة الحج والعمرة حسام أبو الرب، موعد عودة الحجاج إلى الأراضي الفلسطينية بعد نجاح موسم الحج لهذا العام وأداء المناسك بكل سهولة ويسر.

وأوضح أبو الرب أن حجاج قطاع غزة سيتوجهون إلى المدينة المنورة يوم الجمعة المقبل للمكوث ثلاث أيام ثم العودة جوا من مطار المدينة إلى القاهرة ومنها برا إلى غزة عبر معبر رفح البري.

أما حجاج الضفة الغربية سيغادرون مكة المكرمة مساء اليوم ضمن خطة لتفويجهم، إذ ستنطلق 20 حافلة قبيل منتصف الليل تباعًا حتى صباح الجمعة المقبل.

ولفت إلى الوزارة أجرت التنسيقات المطلوبة مع السعودية والأردن لتسهيل مرورهم، وكذلك مع إدارة المعابر الفلسطينية.