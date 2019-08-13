في الدقيقة تربح 70 ألف دولار.. عائلة أمريكية تصنف كأغنى عائلة في العالم

ذكر موقع RT الروسي الناطق باللغة العربية، ان عائلة والتون الأمريكية صنفت كأغنى عائلة في العالم، وهي صاحبة شبكة المتاجر الأمريكية "وول مارت".

وقد زادت ثروة عائلة والتون منذ تقريرها في يونيو من العام الماضي بواقع 39 مليار دولار لتصل إلى 191 مليار دولار.

ووفقا لحسابات "وكالة بلومبرغ" تكون ثروة عائلة والتون قد ارتفعت بذلك بنحو 100 مليون دولار في اليوم، أو 4 ملايين دولار في الساعة أو 70 ألف دولار في الدقيقة.

و"وول مارت" هي شركة أمريكية لبيع التجزئة تعد أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، وتم افتتاح أول متاجرها على يد سام والتون في عام 1968.