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السنوار يهدد إسرائيل.. ماذا قال عن عملية الشهيد أبو صلاح؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:41 - 13 اغسطس 2019
يحيى السنوار يحيى السنوار
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هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من مهاجمة قطاع غزة قائلاً: "إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا سنمطر المدن الصهيونية بالرشقات الصاروخية".

وأضاف السنوار: "سنكسر جيش الاحتلال المهزوم إذا ما دخل قطاع غزة، ولن نتردد في حماية مشروعنا المقاوم حتى دحر العدو الإسرائيلي".

ووصف قائد حركة حماس في غزة، عملية الشهيد هاني أبو صلاح التي وقعت قبل أيام ضد الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بالبطولية والفدائية.

وفيما يتعلق أضاف: "سنواصل عملنا حتى كسر الحصار ودحر العدو الصهيوني وتحقيق المصالحة".

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