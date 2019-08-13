الزراعة تعلن كمية عدد الاضاحي في قطاع غزة

أعلنت وزارة الزرعة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن نجاح موسم عيد الأضحى لهذا العام 2019.

وقال الدكتور حسن عزام مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية في الوزارة، أن ما تم ذبحة لهذ العام من العجول والابقار بلغ 12 الف رأس تقريبا وحوالي 15 الف رأس من الأغنام والماعز و 80 رأس من الجمال.

وأوضح عزام أن الوزارة بالتعاون مع كلا من وزارة الداخلية و نقابة الأطباء البيطريين والبلديات تمكنت من مراقبة ومتابعة وفحص ما تم ذبحه في كل من المسالخ المركزية التابعة للبلديات والمسالخ الفرعية، حيث لم يتم تسجيل اتلافات كاملة لأي من الاضاحي، وان ما تم تسجيله من اتلافات انحصر في اجزاء لكميات محدودة من الاحشاء الداخلية (كبد، رئتين...الخ) لم تؤثر على كامل الذبيحة.

وكانت الوزارة قد اتفقت مع ادارة تجمع المؤسسات الخيرية على أن تقوم الجمعيات الخيرية بتوفير أطباء للإشراف على الاضاحي للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك .