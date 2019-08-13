سان جيرمان يحدد سعر نيمار وهو الأغلى في تاريخ كرة القدم

كشفت صحيفة "ماركا الإسبانية" مساء اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جرمان الفرنسي طلب مبلغ 250 مليون يورو ثمناً للبيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقد ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن نيمار قد يرحل هذا الصيف من باريس سان جيرمان إلى أحد الأندية الاسبانية خاصة في ظل اهتمام الغريمين برشلونة وريال مدريد بالظفر بخدمات نيمار.

وكان نيمار دا سيلفا غادر برشلونة إلى باريس سان جرمان، في 2017 مقابل صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وعلمت مصادر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن مسؤولين كبارا في نادي برشلونة سافروا إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، من أجل عقد محادثات مع إدارة باريس سان جرمان لإعادة النجم البرازيلي إلى الكامب نو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد الإسباني، واتصل به هاتفيا من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق الملكي.

واعتبرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن "الأولوية" بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة حيث يلعب صديقاه ميسي ولويس سواريز.

لكن سعر نيمار يشكل عائقا كبيرا أمام برشلونة الذي دفع 120 مليون يورو ثمنا للفرنسي أنطوان غريزمان، مما قد يدفع النادي الكتالوني إلى التضحية بأحد لاعبيه للحصول على نيمار.