"الكرملين" يعلق على أحداث قمع المتظاهرين في "موسكو"

برر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قمع القوات الروسية للمتظاهرين في العاصمة موسكو في تموز يوليو الماضي.

وقال بيسكوف: "لسنا موافقين مع الذين يصفون ما يحصل بأنه أزمة سياسية، ونعتبر حزم قوات الأمن، الهادف إلى وضع حدّ للإخلال بالأمن العام، مبرراً".

ويحتشد آلاف الأشخاص أسبوعياً في موسكو، تلبية لدعوة من المعارضة، احتجاجاً على إقصاء مرشّحين معارضين عن الانتخابات المحلية في العاصمة، المقرّرة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

واعتُقل مئات المحتجين، بينهم أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني، بعضهم بالقوة خلال التظاهرات التي لم تكن كلّها مرخّصة.