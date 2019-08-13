ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

"الكرملين" يعلق على أحداث قمع المتظاهرين في "موسكو"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:45 - 13 اغسطس 2019
قمع المتظاهرين في موسكو قمع المتظاهرين في موسكو
جوال
مشاركة

برر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قمع القوات الروسية للمتظاهرين في العاصمة موسكو في تموز يوليو الماضي.

وقال بيسكوف: "لسنا موافقين مع الذين يصفون ما يحصل بأنه أزمة سياسية، ونعتبر حزم قوات الأمن، الهادف إلى وضع حدّ للإخلال بالأمن العام، مبرراً".

ويحتشد آلاف الأشخاص أسبوعياً في موسكو، تلبية لدعوة من المعارضة، احتجاجاً على إقصاء مرشّحين معارضين عن الانتخابات المحلية في العاصمة، المقرّرة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

واعتُقل مئات المحتجين، بينهم أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني، بعضهم بالقوة خلال التظاهرات التي لم تكن كلّها مرخّصة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات