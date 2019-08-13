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أكثر من 200 ضحية في الهند بسبب الأمطار الموسمية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:38 - 13 اغسطس 2019
فيضانات في الهند فيضانات في الهند
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ذكرت السلطات المختصة في الهند مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا الامطار الموسمية ارتفاع إلى 202 فيما تتواصل الامطار الغزيرة على مناطق غرب وجنوب الهند، حيث قامت السلطات بنقل أكثر من 1,2 مليون شخص إلى مخيمات إغاثة.

وتعتبر الأمطار الموسمية مهمة لتغذية إمدادات المياه في الهند التي تعاني من الجفاف، إلا أنها تقتل مئات الناس في أرجاء البلاد كل عام.

وتضررت منطقة كيرالا السياحية الجنوبية من الأمطار الموسمية بشكل كبير جداً، وكانت ذات المنطقة تعرضت العام الماضي إلى أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن خلفت 450 قتيلا.

وصرح برامود كومار المتحدث باسم شرطة كيرلا لوكالة فرانس برس، ان "عدد القتلى في الولاية ارتفع إلى 88، ولا يزال 40 آخرون على الأقل في عداد المفقودين".

كما تم نقل أكثر من 250 ألف شخص من مناطق واياناد ومالابورام وكوزهيكود الأكثر تضررا بالفيضانات إلى مخيمات إغاثة.

ولقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية كارناتاكا المجاورة، فيما لا يزال 16 شخصاً مفقودين في كارناتاكا.

وتم نشر عناصر من قوات الطوارئ والجنود وقوات البحرية والقوات الجوية للقيام بعمليات البحث والانقاذ والاغاثة.

كما تحدث الاعلام الهندي عن وفاة 66 شخصا في ولايتي غوجارات وماهاراشترا الغربية وتم انقاذ الالاف من مناطق غرقت بالمياه.

 

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