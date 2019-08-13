أمريكا توقع عقود رسمية لشراء "القبة الحديدية" من "اسرائيل"



وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاحتلال الإسرائيلي عقد شراء منظومة دفاع صاروخية "القبة الحديدية" للجيش الأمريكي بشكل رسمي.

وقالت وسائل إعلام عبرية وأمنية: "تم مؤخرًا التوقيع رسميًا على عقد بين إسرائيل وواشنطن لشراء منظومة القبة الحديدية".

وأفاد موقع "i24 news"، بأن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت مؤخرًا عقدًا لشراء منظومتين من القبة الحديدية، التي تصنعها شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية وبدأت الشركة وواشنطن مباحثات استعدادًا لنقل المنظومتين إلى الولايات المتحدة.

موقع "Defense News" المختص بالأخبار الأمنية قال: "بعد ستة أشهر من إعلان نوايا وزارة الدفاع الأمريكية اقتناء المنظومة الإسرائيلية فقد تم توقيع عقد بهذا الشأن".