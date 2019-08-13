الاحتلال يخطر 4 عائلات بوقف البناء جنوب بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الثلاثاء، 4 عائلات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بوقف البناء في منازلهم بحجة عدم الترخيص.

وأشارت وسائل اعلام محلية أن قوات الاحتلال سلمت مساء اليوم الثلاثاء عائلة المواطن خالد عبد الله صلاح اخطاراً بوقف البناء في منزله الذي يشاركه فيه شقيقه نادر ومساحته 300 متر مربع، ويقع في منطقة ام ركبة جنوب البلدة؛ بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة قبل 10 أيام، وقامت بالاستيلاء على حفار "باجر" أثناء عمله في منزله، وتم نقله الى مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وعند ذهاب صاحب الحفار لاستعادته تم تسليمه اخطارا بوقف البناء والذي بدوره سلّمه له شخصيا.

يذكر أن منطقة ام ركبة التي تعتبر المنطقة الوحيدة من حيث التوسع العمراني للخضر، تتعرض

إلى مضايقات من قبل الاحتلال، بهدف تهجير سكانها لأطماع استيطانية.

وأكدت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اخطرت منذ صباح اليوم حتى ساعات المساء بوقف البناء في 4 منازل أحدهم قيد الانشاء في قرية الولجة وبلدة نحالين؛ بحجة عدم الترخيص.