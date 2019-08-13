نهفات عيد الأضحى: خروف معَلّق على أسلاك الكهرباء

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بنصيبها من نهفات عيد الأضحى المبارك، حيث تداول رواد التواصل مقاطع فيديو وصور مضحكة، معبرين عن فرحتهم بطقوس العيد من مظاهر انتشار المواشي بين الشوارع وهروب العجول والأبقار والخراف.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التغريدات حول عيد الأضحى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة التفاعل الكبير من قبل النشطاء بالتعليقات الساخرة.

وتداول المغردين، عبر موقع التواصل "تويتر" فيديو لموقف طريف خلال امساك رجل امن سعودي لخروف هارب في عيد الأضحى المبارك.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو لرجل يحاول ذبح عجل، إلا انه يفشل بعد تزحلقه عدة خلال محاولاته، ما تسبب بردود فعل ساخرة حول اذا ما كان الرجل متخصص في ذبح المواشي.

ونشر أحد رواد التواصل، فيديو لخروف يقفز من شباك أحد المنازل ويستقر معَلقًا على اسلاك الكهرباء في الهواء، وينقذونه فيما بعد.









