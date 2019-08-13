ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، الثلاثاء، وسط عزوف من المستثمرين عن الأصول العالية المخاطر بسبب القلق المحيط باحتجاجات في هونغ كونغ وانهيار عملة الأرجنتين، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1526.90دولار للأوقية، وفق ما نقلت رويترز.

وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونغ كونغ، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، الاثنين.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه فيهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

وعلى صعيد آخر، سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

وتسببت حالات عدم اليقين إلى جانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بهز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

ويُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.