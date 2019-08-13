الاحتلال يعتقل شابا بعد إصابته بالرصاص شمال ‎طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً بعد إطلاق النار عليه في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بعد إصابته بشظايا الرصاص الحي في بلدة زيتا شمال طولكرم.
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